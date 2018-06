Vrouw verzint partnergeweld om te kunnen stelen bij opgepakte huisgenoot mvdb

11 juni 2018

14u37

Bron: Mountain View Voice 0 Bizar Een Amerikaanse vrouw van Zuid-Koreaanse afkomst zit sinds donderdag vast voor een opmerkelijke inbraak. De 44-jarige Sunmee Kim stapte in januari naar de politie in haar Californische woonplaats Mountain View om klacht in te dienen tegen haar 'verloofde'.

De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld. De vrouw die erg op de vlakte bleef, had dan wel geen zichtbare verwondingen opgelopen, toch nam de politie de klacht meteen ernstig. De bewuste man werd opgepakt voor ondervraging. Hij ontkende het partnergeweld met klem en betwistte ten stelligste dat hij haar verloofde zou zijn. Sterker nog: de twee hadden helemaal geen relatie. Ze huurden enkel dezelfde woning.

De man werd nog dezelfde dag zonder enige aanklacht vrijgelaten. Thuis aangekomen, stelde hij vast dat enkele waardevolle bezittingen verdwenen waren. De man verdacht meteen Kim die nergens te bepeuren viel.

Nader politie-onderzoek bracht aan licht dat Kim deze werkwijze wel vaker toepaste in andere delen van Californië. Een zakenman die ze enkele jaren geleden leerde kennen via de datingsite KoreanCupid.com werd een week na hun kennismaking door haar ten onrechte beschuldigd van echtelijk geweld. Ook hij werd korte tijd opgepakt, Kim was er inmiddels vandoor met een hoeveelheid cash geld en andere bezittingen.

De vrouw gebruikt zeker vier verschillende identiteiten en dient de partnergeweldklachten steeds in onder een valse naam. Hoe en waar ze donderdag werd opgepakt, is vooralsnog niet duidelijk. De politie sluit niet uit dat nog meer mannen slachtoffer werden van Sunmee Kim en doet nu nader onderzoek.