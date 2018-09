Vrouw vervangt sperma echtgenoot tijdens IFV stiekem door dat van minnaar HR

07 september 2018

13u36

Bron: The Sun 0 Bizar "Ik vertrouwde haar voor honderd procent." Aan het woord is Maxim (38), die met zijn echtgenote Yana een kindje kreeg na een geslaagde IVF-behandeling. Als kersverse vader hield hij zielsveel van de kleine Timosha. Zijn geluk draaide echter uit op een ware nachtmerrie.

Het Russische koppel wilde al langer een kindje, en stapte daarom naar het Kulakov Medical Center, een kliniek in Moskou, voor een IVF-behandeling. Nadat Maxim Anokhin er zijn spermastaal afleverde, betaalde hij ook de hele procedure. Wat hij niet wist, was dat zijn vrouw Yana Anokhina hem al een tijdje bedroog. En zij wilde zwanger worden van haar minnaar. De Russische besloot haar man te misleiden en slaagde erin de twee spermastalen in het ziekenhuis om te laten wisselen voor twee andere. Van haar minnaar dus.

Negen maanden later beviel Yana van een jongetje, Timosha. Haar echtgenoot, die helemaal niets in de gaten had, betaalde gedurende een jaar alle uitgaven voor het kindje. Maar bovenal: hij hield van de kleine zoals een vader van zijn kind hoort te houden, en zorgde ervoor dat hij niets tekort kwam.

Het was pas toen het koppel uit elkaar ging, dat het bedrog aan het licht kwam. Toen werd alles duidelijk voor Maxim, en hij liet een DNA-test uitvoeren. Daaruit bleek hij niet de vader was van 'zijn' Timosha. "Ik vertrouwde haar voor 100%", vertelde Maxim in de rechtbank. "Ik was geschokt, ik kon het echt niet geloven."

Schadevergoeding

Het idee om het sperma om te wisselen kwam van Yana Anokhina. Maar dat het lukte, daar was ook het ziekenhuis mee verantwoordelijk voor. Daarom kreeg Maxim Anokhin 5.000 euro schadevergoeding van het ziekenhuis uit Moskou.

Momenteel hebben de beide ex-partners elk een nieuwe relatie. Anokhin wilde dat zijn vrouw en het ziekenhuis voor de rechter kwamen "niet omwille van het geld, maar om gerechtigheid te laten geschieden." Door de zaak in de media te vertellen, hoopt hij te vermijden dat anderen zo het slachtoffer worden van bedrog. Ondertussen heeft hij met zijn nieuwe vriendin een kindje.