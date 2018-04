Vrouw verstopt geladen vuurwapen in vagina mvdb

28 april 2018

00u24

Bron: The Smoking Gun 0 Bizar De 27-jarige Anika Witt die in september bij haar arrestatie een geladen vuurwapen in haar vagina verstopte, heeft schuldig gepleit aan wapen- en drugsbezit.

De Amerikaanse riskeert een celstraf die kan oplopen tot 25 jaar. Indien ze bereid is om te getuigen tegen de man (29) die samen met haar werd opgepakt, komt ze in aanmerking voor fikse strafvermindering. Die zaak komt in juni voor.

De twee werden in september opgepakt bij een verkeerscontrole op een snelweg nabij de stad Bloomington (Illinois). In het voertuig trof de politie een hoeveelheid heroïne en xtc-pillen aan. Ze werd overgebracht naar de gevangenis waar ze uitgebreid werd gefouilleerd. Een vrouwelijke cipier trof daar in de vagina van Witt een geladen pistool van het merk Kimber aan. Volgens de fabrikant weegt een niet geladen exemplaar 380 gram.