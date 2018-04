Vrouw verstopt 24 potten Ben & Jerry's in kleren in Albert Heijn. Nu moet ze maand de cel in Tara Riem

02 april 2018

12u03

Bron: AD.nl 526 Bizar Een vrouw die afgelopen week in de Albert Heijn in het Nederlandse Moordrecht 24 bekers Ben & Jerry's probeerde te stelen, moet een maand de cel in. Ze moet haar straf direct uitzitten.

De vrouw werd dinsdag aangehouden in de Albert Heijn in Moordrecht nadat ze op een creatieve manier 24 bekers ijs in haar kleding had verstopt. Het winkelpersoneel kreeg de vrouw in de gaten, omdat ze wat vreemd liep en een raar geluid maakte. Dat kwam waarschijnlijk omdat er zelfs in haar onderbroek ijsbekers zaten.

Pol_W'veen-Zuidplas on Twitter De vrouw die afgelopen week 24 Ben en Jerry's ijsjes probeerde weg te nemen bij de Albert Heijn te #Moordrecht heeft een maand gevangenis straf gekregen. De vrouw moet haar straf direct uitzitten. #DH247 #POLWZ #politie #aanhouding #misdaadloontniet