Vrouw verliest teennagels na vispedicure Arne Adriaenssens

04 juli 2018

11u42

Wie met zijn voeten al eens graag tussen de visjes plonst, let in het vervolg beter op. Zes maanden nadat een Amerikaanse vrouw een vispedicure onderging, begonnen haar teennagels stuk voor stuk uit te vallen. Volgens haar dokter is het geen alleenstaand probleem.

In het bruisende New York is een momentje van rust een heilig goed. Daarom besloot een jonge vrouw eens langs te gaan bij haar lokale schoonheidssalon voor een deugddoende pedicure. Ze koos voor de populaire ‘garra rufa’-behandeling. Hierbij zet je je voeten in een bassin met kleine visjes die maar al te graag je dode huidcellen verslinden.

Hoe ontspannend de behandeling was, zo bitter was echter de nasmaak. Een half jaar later kreeg ze voor het eerst voetklachten. Haar teennagels sloegen donker uit waarna ze uiteindelijk loskwamen en uitvielen. Een klassiek geval van onychomadesis, volgens haar dermatoloog.

Heel wat lotgenoten

Naar de oorzaak van de voetziekte was het in eerste instantie gissen. Aangezien de symptomen vaak pas maanden na de infectie de kop opsteken, is het niet evident de oorzaak te achterhalen. Pas toen de vrouw terloops vermeldde dat ze een half jaar eerder een pedicure met visjes had gehad, ging er bij de dokter een lichtje branden.

“We kunnen niet met zekerheid bewijzen dat ze de onychomadesis in het schoonheidssalon heeft opgepikt”, relativeert haar dermatoloog Shari Lipner. “Toch ben ik er van overtuigd dat dat het geval is. Het probleem met die visjes is groter dan we vaak denken. Doordat de symptomen een half jaar op zich kunnen laten wachten, leggen dokters niet altijd de link tussen de pedicure en de symptomen.”

Wie de naam van de omstreden visjes googelt, stoot op heel wat lotgenoten van de Amerikaanse vrouw. Heel wat pedicureklanten kwamen reeds in de problemen na een garra rufa-behandeling.

Overlappende tenen

Volgens dokter Antonella Tosti is de hele zaak een storm in een glas water. Als voormalige voorzitster van de European Nail Society beweert ze dat de visjes volkomen onschadelijk zijn. “De oorzaak van haar probleem was waarschijnlijk dat haar tenen overlapten in haar schoenen. Haar tweede teen is langer dan haar eerste. Bij zulke voeten horen we die klachten vaker.”