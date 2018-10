Vrouw verlamd nadat ze tijdens vrijpartij “uit bed gekatapulteerd werd”, nu eist ze 1,1 miljoen euro schadevergoeding Sven Van Malderen

16 oktober 2018

23u21

Bron: BBC 0 Bizar 1,1 miljoen euro: dat is de forse inzet van een toch wel aparte rechtszaak in Engeland. Claire Busby raakte verlamd vanaf de nek nadat ze tijdens een vrijpartij “uit haar supersize bed gekatapulteerd werd”. De 46-jarige zakenvrouw eist nu een forse schadevergoeding van de fabrikant, want die zou volgens haar zwaar in de fout gegaan zijn. In een rolstoel kwam ze voor de rechter haar zegje doen.

Flashback naar augustus 2013: voor Busby loopt het mis als ze van standje wil veranderen. Het bed in kwestie was op dat moment nog maar een week in haar bezit. “Ik zat in eerste instantie op mijn knieën in het midden van het bed”, vertelde ze in de rechtszaal. “Vervolgens draaide ik me om, steunde ik op mijn hand en werd ik als het ware uit bed gekatapulteerd. Ik belandde op mijn hoofd, in mijn lichaam voelde ik iets knakken.”

Een val met zware gevolgen voor de ruggengraat, ze zou zelfs verlamd raken. Volgens Busby waren de twee helften aan de onderkant van het bed niet deftig aan elkaar vastgemaakt en ontbraken er ook twee beddenpoten. Daardoor was er een hoogteverschil ontstaan.

“In 24 uur twee hartaanvallen”

Haar zus Natalie getuigde dat die twee onderdelen inderdaad ontbraken. “Ik zag dat met eigen ogen toen ik na het ongeval naar haar gereden was. We konden het er toen natuurlijk niet over hebben, ze was er veel te erg aan toe. In 24 uur tijd heeft ze zelfs twee hartaanvallen gekregen. Het was echt kantje boord.”

De advocaten van het bedrijf Beds Are Uzzz vegen die argumenten echter van tafel. Volgens hen was de staat van het bed allerminst abominabel. “De monteurs hebben hun werk deftig gedaan. En al ontbraken er twee beddenpoten zoals mevrouw Busby hier beweert, dan nog kan het bed niet op die manier in elkaar geklapt zijn. Veel waarschijnlijker is dat ze te dicht bij de rand zat toen ze haar evenwicht verloor en op die manier achterover gevallen is.”

Op de uitspraak in deze zaak is het nog enkele dagen wachten.