Vrouw vergift dubbelgangster met cheesecake om haar identiteit te stelen Redactie

02 maart 2018

04u15

Bron: AD/The Guardian Een Russische vrouw heeft in de VS haar dubbelgangster vergiftigd met een cheesecake. Ze wilde de vrouw ombrengen om haar identiteit te kunnen stelen. Dat meldt The Guardian.

De vergiftiging vond plaats in New York, waar de 42-jarige Viktoria Nasyrova in augustus vorig jaar haar 35-jarige dubbelgangster een cheesecake bracht. Na het eten ervan verloor de vrouw haar bewustzijn. De volgende dag werd ze door een bekende in bed aangetroffen met om haar heen lege medicijnverpakkingen. Het leek zo net alsof ze een zelfmoordpoging had ondernomen. De laatste herinnering van de zieke vrouw was Nasyrova, die aan de rand van haar bed zat.



Nadat de vrouw terugkwam uit het ziekenhuis, bleek dat haar paspoort, sieraden, werkvergunning en contact geld verdwenen waren. De cheesecake werd door een forensisch lab getest, waarna bleek dat de lekkernij een zwaar verdovend middel bevatte.

"Al eerder vrouw vergiftigd en gedood"

Nasyrova werd er eerder van beschuldigd in Rusland een vrouw te hebben gedrogeerd en gedood, maar ze ontkent dit. Ook de vergiftiging in New York is haar niet aan te rekenen, zei ze in een interview met CBS.

De beide vrouwen hebben allebei donker haar, een lichte huid en spreken Russisch. Foto's van het tweetal zijn niet voorhanden, dus hoe erg ze daadwerkelijk op elkaar lijken, is niet duidelijk.