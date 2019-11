Vrouw veinst zwangerschap en smokkelt zo 4,5 kg cannabis mvdb

15 november 2019

08u12

Bron: TiempoSur.com 0 Bizar Drugssmokkelaars zijn en blijven uiterst inventief in hun pogingen om verdovende middelen op de plaats van bestemming te krijgen, al loopt dat niet altijd van een leien dakje. Deze Argentijnse kan erover meespreken. De drugskoerier veinsde hoogzwanger te zijn en trachtte in een nepbuik meer dan vier kilogram marihuana te verbergen.

De vrouw was dinsdag passagier op een nachtbus die tussen de steden Mendoza en Caleta Olivia reed, een afstand van meer dan 2.000 kilometer. De vrouw liep tegen de lamp bij een politiecontrole onderweg. De agenten begrepen snel dat de vrouw niet echt in verwachting was en gingen over tot fouillering.



Uit de nepbuik die ze met lijm had vastgeplakt, haalden de speurders liefst vijftien pakketten cannabis, goed voor een totaal gewicht van meer dan 4,5 kg. De agenten haalden ook haar mannelijke kompaan van de bus. In zijn tas troffen speurders ettelijke pakjes met dezelfde drug aan.

