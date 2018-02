Vrouw van vlucht gezet nadat ze klaagt over menstruatiekrampen IB

21 februari 2018

00u45

Toen de Britse Beth Evans vlak voor het opstijgen tegen haar vriend Joshua Moran zei dat ze krampen had vanwege haar menstruatie, werd dat gehoord door een van de stewardessen, die het koppel prompt van het vliegtuig liet zetten.

De 24-jarige Beth en de 26-jarige Joshua Moran waren vanuit Birmingham in het Verenigd Koninkrijk op weg naar Dubai, een vlucht van ongeveer zeven uur. De vrouw beschreef de pijn als “een op een schaal van tien” toen ze met haar vriend plaatsnam in het vliegtuig.

Dat commentaar werd opgevangen door een van de stewardessen, die vervolgens de rest van de crew waarschuwde en Beth aan een ondervraging onderwierp. “Om zo van een vliegtuig afgegooid te worden, dat is vreselijk. Het is erg gênant om menstruatiekrampen te moeten uitleggen”, zegt de vrouw die begon te huilen toen ze door de crew aan de tand gevoeld werd.

Geen medisch onderzoek

Zonder dat Beth een medisch onderzoek had moeten ondergaan, werd uiteindelijk besloten dat het koppel van het vliegtuig af moest. Het kostte hen 440 dollar om hun vakantievlucht te laten omboeken. “Ze zochten gewoon contact met een medisch team in de Verenigde Staten en die zeiden dat Beth niet mocht vliegen.”

Een woordvoerder van Emirates laat weten dat “de passagier iemand van het cabinepersoneel inlichtte dat ze zich niet goed voelde en pijn had. Daarop nam de kapitein de beslissing om medische hulp aan te vragen en de vrouw van het vliegtuig te halen, zodat ze verzorgd kon worden. We wilden de vrouw niet in gevaar brengen door haar medische hulp te ontzeggen indien haar toestand tijdens de vlucht zou verslechteren.”