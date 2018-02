Vrouw van steenrijke vastgoedmagnaat vertelt hoe ze ingeruild werd voor groen blaadje: "We leven onder hetzelfde dak. Een hel is het" Sven Van Malderen

Chique premières bijwonen, coole plekken bezoeken met een privéjet, uitpuffen op een luxueus jacht in het zuiden van Frankrijk,... Heather Bird heeft een waar prinsessenleven geleid aan de zijde van vastgoedmagnaat Robert Tchenguiz (57). Aan die peperdure levensstijl kwam echter een abrupt einde toen hij haar inruilde voor een veel jonger exemplaar. Op dit moment deelt de 48-jarige Bird het statige herenhuis in Londen met haar grote rivale Julia Dybowska (27). En dat doet pijn, bekent ze in een openhartig gesprek.

"Ik zit in een lastige situatie, maar ik heb geen andere keuze", stelt de vrouw. "Ik heb zelf niet veel geld en ben financieel nog steeds afhankelijk van Robert. Hij woont met zijn nieuwe vriendin op de vierde verdieping, ik leef met onze twee kinderen op het gelijkvloers. Een hartverscheurende situatie, zeker omdat Julia ook nog eens een echt modellenlijntje heeft. Ik ben niet dik, maar er zijn wel enkele kilo's bijgekomen. Soms stort ik me op de rode wijn om mijn eigen gevoelens te verdoven."

Vroeger organiseerde Heather nog zelf haar excentrieke feestjes in de balzaal. De woning werd zelfs eens omgetoverd tot een miniatuurversie van het kasteel van Versailles, met acrobaten van Cirque du Soleil erbovenop. Nu voelt diezelfde ruimte eerder als een gouden kooi aan. "'s Nachts huil ik er mezelf in slaap."

Kaupthing Bank

Heather en Robert stapten in 2005 in het huwelijksbootje, maar drie jaar later volgden de eerste barsten. Dat zijn naam intussen ook viel als spilfiguur in de IJslandse bankencrisis deed er geen deugd aan. Tchenguiz werd zelfs gearresteerd omdat hij de Kaupthing Bank ten gronde gericht zou hebben. Later zou hij over de volledige lijn vrijgesproken worden, maar het kwaad was geschied: in de wandelgangen werd gefluisterd dat hij meteen na de affaire 1,8 miljard euro kwijtgespeeld was.

Maar het was toch vooral het flirterige machobestaan dat bij Heather in het verkeerde keelgat schoot. "Robert heeft veel vriendinnen gehad", klinkt het. "Ik wilde wel verder met hem, maar ik kon niet overweg met zijn drankgebruik en eindeloos gefeest. Ik heb op dat vlak strikte regels, maar moest mijn mond houden. In se is hij geen slecht persoon, we verschillen gewoon van levensopvatting."

"Wilde hem niet onder de grond trappen"

Het koppel besloot om elkaar uit te gaan, maar toch getrouwd te blijven "voor het welzijn van de kinderen". "Toen de politie aan de deur stond, werd het een gekkenhuis. Hij was kwetsbaar op dat moment, ik wilde hem niet onder de grond trappen door ook nog eens van hem te scheiden. We spraken af dat ik bij zijn moeder in Battersea zou gaan wonen en dat hij de kinderen elke dag mocht zien. Zo hebben we jaren aan een stuk geleefd. We zijn zelfs nog samen op reis geweest."

Enkele maanden geleden vroeg Robert echter plots om toch weer bij hem te komen wonen. Samen met Julia welteverstaan... "Ik was niet blij met die vraag, maar wat kon ik doen? Ik heb zelf niet genoeg financiële middelen om op eigen benen te staan."

"Toch een scheiding"

Heather heeft het nochtans geprobeerd door een schoonheidskliniek uit de grond te stampen, maar die bleek niet rendabel. "Zelfs daar kon ik Julia niet ontwijken. Ze kwam soms voor een behandeling en dan stond ze in de lift foto's te nemen voor haar Instagramprofiel. Ik heb nog gevoelens voor Robert, hij is tenslotte de vader van mijn kinderen. Maar 's nachts lig ik te huilen."

"We zijn net terug van een skivakantie in Courchevel. Ik was daar samen met Robert én Julia. Ik heb geen probleem met haar, maar een gezonde situatie is dit toch niet. Vandaar dat ik nu het besluit genomen heb om toch van hem te scheiden. Hij heeft veel liefdes gekend, maar ik heb het gevoel dat hij met dit meisje echt zou willen trouwen. Bovendien heb ik nu ook zelf een relatie."

900 miljoen euro

Heather beseft maar al te goed dat haar levensomstandigheden drastisch zullen wijzigen. Het vermogen van Robert wordt immers nog altijd op ruim 900 miljoen euro geschat. "Hoewel ik zelf niet rijk ben, bleef ik in dat jetsetwereldje vertoeven. Maar het leven is méér dan alleen maar privéjets, champagne en luxueuze vakantievilla's."

"Ik zweer dat ik niet op zijn geld zal jagen. Vroeger droeg ik kleren van de duurste ontwerpers, nu koop ik een jasje voor 45 euro in (supermarktketen; nvdr) Sainsbury's. Ik ben niet verbitterd omdat ik zelf van bescheiden afkomst ben. Ik had niets en nu heb ik virtueel opnieuw bijna niets."

"Geld is zijn ultieme god"

"Ik heb onze kinderen recent meegenomen naar mijn moeder in Amerika, ze woont er in een bescheiden kelderwoning. Ik heb hen daar geleerd hoe ze moeten koken en kuisen. Ze moeten beseffen dat ze geen normaal leven leiden, ik vind het vervelend dat ze de échte wereld niet kennen. Eerlijkheid en liefde, dáár draait het om. Voor Robert is geld echter zijn ultieme god."

"Nu de scheiding dichterbij komt, kan ik aan een nieuw leven beginnen. Het was een hel voor mij. Terwijl de buitenwereld dacht dat de bomen tot aan de hemel groeiden, botste ik hier constant op de knappe vriendin van Robert. Ach, mijn lijntje ben ik misschien kwijt, maar mijn gevoel voor humor zeker nog niet."