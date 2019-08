Vrouw valt in septische tank en wordt na 3 dagen gered mvdb

26 augustus 2019

Bron: Fox12 1 Bizar Een Amerikaanse is in veiligheid na drie dagen vast te hebben gezeten in de septische tank aan haar woning. De vrouw was bezig met onderhoudswerkzaamheden, viel in de beerput en kwam klem te zitten. Haar eigen dochter hoorde vorige dinsdag geroep en belde de hulpdiensten.

De brandweer rukte uit naar het landelijke huis in Estacada in de westelijke staat Oregon en kon de vrouw uit haar benarde positie bevrijden. Haar identiteit en leeftijd zijn niet bekendgemaakt. Estacada ligt in de brede omgeving van de grootstad Portland. Brandweercommandant Richard Anderson verklaarde aan lokale media dat de familie ongerust raakte nadat de vrouw, geheel tegen haar gewoonten in, dagenlang niets van zich had laten horen. Haar volwassen dochter trok naar de woonst en hoorde in voortuin hulpgeroep.

Brandweerlieden troffen de vrouw al liggend in de septische put aan. Ze bevond zich zo’n 1 meter onder de grond en had vergeefs getracht om uit de tank te kruipen. De hulpverleners konden een riem rond haar lichaam bevestigen en trokken de vrouw uit de put. De reddingswerkzaamheden namen een half uur in beslag.

De bewoonster leek niet gewond, een helikopter heeft haar uit voorzorg naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Of ze schadelijke gassen heeft binnengekregen, is niet duidelijk. Over de precieze oorzaak van haar valpartij, bestaat volgens commandant Anderson nog geen uitsluitsel. “In de voortuin stond een tractor. De put was deels uitgegraven. Het lijkt erop dat de vrouw door het deksel van de tank is gevallen, maar hoe dat precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.” Over een ding was Anderson wel duidelijk, het incident is het vreemdste uit zijn carrière als brandweerman.