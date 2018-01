Vrouw valt 110 kilo af en wordt fitnesstrainer: "Brief van oude vriend hielp me om eindelijk af te vallen" IB

31 januari 2018

01u00

Bron: news.com.au, ninehoney.com.au 0 Bizar Een Australische vrouw met zwaar overgewicht – op haar zwaarst woog ze zo’n 220 kilo - heeft haar leven om kunnen gooien nadat ze bij een verhuizing een brief van een oude vriend terugvond, waarin hij haar smeekte om iets aan haar gewicht te doen. De brief was samen met het uitzicht op een nieuw leven het zetje dat Sarah Kumar nodig had om eindelijk haar eetproblemen én haar gewicht aan te pakken.

Een familiemaaltijd van McDonalds, twee grote pizza’s en een knoflookbroodje, twee grote repen chocolade en vier liter frisdrank. Dat speelde Sarah (36) elke dag naar binnen, om vervolgens angstig af te wachten of haar maag niet zou ontploffen – of zelfs of ze de volgende dag wel wakker zou worden. En tot haar eigen verbazing wérd ze iedere morgen opnieuw wakker, waarna haar eetritueel zich elke dag opnieuw weer herhaalde. “Het was een vicieuze cirkel. Ik at altijd in het geheim en liet me alleen privé gaan. Het was een verslaving. Ik kon niet tegen het gevoel dat er nog plek in mijn maag was – ik moest en zou die leegte vullen, telkens weer”, zegt Sarah.

Beetje overwicht als kind

“Ik at hoeveelheden die eigenlijk totaal ongeschikt zijn voor mensen en ik probeerde altijd om méér eten te krijgen. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik bang werd dat ik zou sterven aan de gevolgen van mijn eetverslaving”, zegt Sarah, die inmiddels haar leven heeft weten om te gooien en al 110 kilo verloor. “Ik had als kind altijd al een beetje overgewicht, maar pas op mijn dertiende kreeg mijn eetverslaving de overhand”, vertelt de vrouw die nu in Melbourne woont. “Op mijn negentiende woog ik al 140 kilo, maar dat was nog maar het begin. Ik heb mijn lichaam nog tien jaar lang misbruikt.”

Ondanks alle ongemakken die gepaard gingen met het overgewicht dat Sarah elke dag met zich mee moest slepen – niet in publieke toilethokjes passen, altijd vooraf via internet restaurants moeten checken of ze wel op de stoelen zou passen – lukte het de vrouw niet haar levensstijl om te gooien en af te vallen. “Elke dag voelde als een strijd om te overleven – de simpelste dingen waren onmogelijk voor mij.”

(lees verder onder de foto)

Verhuizing en brief

Pas toen ze als 31-jarige vanuit haar werk de kans kreeg om vanuit Adelaide te verhuizen naar Melbourne en met het opruimen van haar huis een oude brief terugvond die een vriend haar al in 2004 had geschreven – en waarin hij haar smeekte om af te vallen – lukte het Sarah de knop om te draaien en de volharding te vinden om door te zetten met afvallen. “Ik besefte dat mijn verhuizing naar Melbourne me een nieuwe kans zou bieden – een mogelijkheid om mezelf opnieuw uit te vinden”, zegt Sarah. De vrouw begon naar de fitness te gaan. “In het begin was ik al bekaf na zes minuten gewoon wandelen”, vertelt ze. Maar toch houdt ze vol en na vier maanden sporten en diëten was ze al zo’n tien kilo kwijt.

Eenzaam en ongelukkig

Nadat ze op eigen houtje vijftig kilo afviel, besloot Sarah om een maagverkleiningsoperatie te ondergaan. Ze betaalde de dure operatie met fondsen die ze voor haar pensioen opzij gezet had. Ze hield haar regime van sporten – ze gaat inmiddels zes keer per week naar de fitness - en gezond eten ook na de operatie aan en kan inmiddels trots verkondigen dat ze al 111 kilo kwijt is. “Ik was de controle totaal kwijt. Ik realiseerde het me toen niet, maar ik was extreem depressief, eenzaam en doodongelukkig”, zegt Sarah nu over haar situatie voor ze begon met afvallen. “Mijn leven was zo eenzaam en ongelukkig dat ik het niet eens een leven zou willen noemen. Mensen realiseren zich niet hoe moeilijk obese mensen het in de wereld hebben. Ik zei altijd overal nee tegen en liet kansen gaan omdat ik mezelf te dik vond of omdat ik nergens in paste. Ik kwam nooit meer op het strand, mijn favoriete plek, omdat ik het niet meer durfde. Ik ging niet mee naar de kermis omdat ik niet in de karretjes paste. Het was gewoon makkelijker om thuis te blijven en alleen te eten”, blikt Sarah terug.

Inmiddels volgt Sarah een cursus om fitnesstrainer te worden om anderen te helpen met hun gewicht. Via Instagram houdt ze haar duizenden volgers op de hoogte van haar strijd tegen de kilo’s. Inmiddels is haar streefgewicht van 89 kilo in zicht. “Ik zit eindelijk goed in m’n vel en heb vrede met wie ik ben. Ik heb een heel nieuw leven en ben nog nooit zo gelukkig geweest!”