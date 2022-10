Vrouw uit Nederland doet geen oog meer dicht na aanval van giftige wolfspin in slaapkamer

Sint-Niklaas Zoon geflitst met 149 per uur op Singel met BMW 5 van ouders: rijverbod, boete én auto verkocht

De ouders van een jonge bestuurder uit Sint-Niklaas hebben hun BMW 5 verkocht nadat hun zoon er met 149 per uur mee was geflitst op de Singel in Sint-Niklaas. Op die plaats is de maximum toegelaten snelheid 70 kilometer per uur.

