Vrouw trekt naar Turkije voor bilvergroting, maar krijgt borstimplantaten in haar achterwerk Carla van der Wal

21 juni 2018

13u34

Bron: AD.nl 0 Bizar Een vrouw die in Turkije een operatie tot bilvergroting onderging, kreeg een set borstimplantaten in haar achterwerk. Vandaag ondergaat de ongelukkige in Nederland een hersteloperatie. Artsen gaan de operatiekamer vol ongeloof in. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

Het is nog onduidelijk hoe het achterwerk van de vrouw er precies aan toe is. Zelf wil ze niet vertellen over wat er gebeurde in Turkije, het land dat ze aandeed om haar billen een boost te geven. De eigenaresse van de Nederlandse kliniek Gabriels, waar ze op het punt staan de borstimplantaten uit de derrière van de dame te verwijderen, doet dat wel. Diana Gabriels: "In dertig jaar heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Over een uur ga ik mee de operatiekamer in, om te kijken of er écht borstimplantaten zijn geplaatst."

Bilspier

Dat blijkt wel uit de gegevens die de vrouw meekreeg. Op het pasje dat correspondeert met haar implantaten is te lezen dat het gaat om exemplaren van het merk Allergan. "Die fabrikant verkoopt helemaal geen bilimplantaten, het merk Allergan wordt alleen gebruikt voor borstvergrotingen." Normaal gesproken dan, want in Turkije lijken ze dus gewoon in de billen van de vrouw gezet. En dan ook nog eens op de bilspier, zodat op haar achterwerk nu twee vreemde uitstulpingen te vinden zijn.

Voorschriften

Gabriels waarschuwt voor de stap naar het buitenland voor ingrepen. "Bij ons zijn de regels veel strenger.'' Zo zijn de voorschriften voor hygiëne vergelijkbaar met die in een ziekenhuis. Wekelijks melden patiënten zich bij Gabriels met een verzoek om hulp, vanwege de meest verschrikkelijke effecten van een ingreep in het buitenland. "De protheses van een mevrouw die naar Colombia was geweest etterden er gewoon uit.''

Gabriels staat op het punt de operatiekamer te betreden om de vrouw met haar bilproblemen te helpen. "We weten nog niet of we ook een ander implantaat kunnen plaatsen. Je kan niet op twee plekken een holte maken, maar we hopen dat het lukt. Het probleem is: we hebben geen idee wat we zullen tegenkomen.''