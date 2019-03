Vrouw stuurt pikante video voor echtgenoot per ongeluk naar 2.000 Facebookvrienden HR

16 maart 2019

18u54

Bron: The Sun 0 Bizar Een vrouw uit Bulgarije die haar echtgenoot een sexy filmpje wilde sturen, heeft een gigantische flater begaan. Ze postte de beelden per ongeluk als een ‘Facebook Story’, waardoor ze naar verluidt zichtbaar waren voor ongeveer 2.000 Facebookvrienden.

De man van Bored Zeinepa Galibova was op dat moment in Engeland. Zij zat thuis zat in Bulgarije, in het kleine dorpje Valkosel. Blijkbaar wilde ze haar echtgenoot verwennen met een sexy video. Ze ging in de slaapkamer op bed liggen, nam enkele pikante poses aan en zoomde verschillende keren in op haar borsten. Ondertussen sprak ze ondeugende taal.

Maar in plaats van de beelden alleen naar haar man te sturen, deelde ze per ongeluk de video als een Facebook-verhaal. De beelden werden meteen druk rondgestuurd. Ondertussen zijn we vele maanden later en blijven de beelden circuleren. Volgens lokale media waren familie en vrienden “in shock” door de seksvideo.

Haar 20-jarige zoon zou gezworen hebben de komende vijf jaar niet meer naar huis te komen, uit schaamte. Ook haar echtgenoot was in alle staten en zou een tijd niet met haar hebben willen praten.

