Vrouw sterft nadat hersenetende amoebe via sinusspoeling in haar lichaam belandt

11 december 2018

17u43

Bron: Seattle Times, KIRO7 1 Bizar Een vrouw uit de Amerikaanse stad Seattle is overleden nadat ze besmet raakte met een amoebe die via haar neusholte in haar bloedbaan belandde en zo haar hersenen kon bereiken. Daar richtte het organisme een ware ravage aan. De zaak staat beschreven in de nieuwste editie van het International Journal of Infectious Diseases.

De 69-jarige vrouw werd in januari in het ziekenhuis opgenomen nadat ze epilepsie-aanvallen kreeg. Op een CT-scan zagen de artsen wat volgens hen een hersentumor was.

Bij een eerste operatie ontdekte de arts een tumor ter grootte van een muntstuk van 1 eurocent. Hij verwijderde de tumor en liet een staal ervan onderzoeken in het labo voor een tweede opinie. Daar ontdekte de patholoog dat het een amoebe betrof. Ondertussen ging de toestand van de vrouw er snel op achteruit. Bij een volgende operatie troffen de artsen een massa ter grootte van een golfbal aan. Medicatie kon niet meer baten en de vrouw overleed een maand later.

“Toen ik deze vrouw opereerde, was een deel van haar hersenen ter grootte van een golfbal een bloederige brei”, vertelt dr. Charles Cobbs, neurochirurg aan het Swedish Medical Center waar de vrouw behandeld werd. “Er zaten overal amoeben die haar hersencellen opaten. We hadden geen idee wat er aan de hand was, maar toen we het weefsel onderzochten, zagen we dat het de amoeben waren.”

Neusspoeling

De amoebe in kwestie is een Balamuthia mandrillaris die normaal gezien voorkomt in de bodem en zoet water en meestal onschadelijk is voor de mens. Mensen die er toch besmet mee raken, sterven in bijna 100 procent van de gevallen.

Volgens de artsen konden de amoeben zich in haar hersenen nestelen nadat de vrouw een sinusspoeling had uitgevoerd met een neti-pot, ook gekend als een jala neti, een kruikje dat wordt gebruikt om de sinussen en neusholte te spoelen. De vrouw zou de neti-pot gevuld hebben met kraantjeswater in plaats van steriel of zout water.

“Ze had geen gekookt water, steriel water of een zoutoplossing gebruikt, maar water dat gefilterd was. Misschien had het daar een tijdje gestaan en geraakte de amoebe er zo in. Dat is volgens ons vermoedelijk de oorzaak van infectie”, aldus Cobbs. “Dit is zo zeldzaam dat er nog maar 200 van zulke gevallen gekend zijn.”

De arts pleit er bijgevolg ook voor dat gebruikers van een neti-pot de gebruiksaanwijzingen correct volgen en steriel water gebruiken. “Het is niet iets om bang voor te zijn, wat het is uitzonderlijk zeldzaam, maar er valt toch nog veel te leren”, voegt hij eraan toe.