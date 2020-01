Vrouw sterft na wedstrijd om het meeste taart eten op Australische nationale feestdag ADN

27 januari 2020

11u48

Een vrouw is in Australië overleden nadat ze had deelgenomen aan een eetwedstrijd ter gelegenheid van de nationale feestdag. Dat berichten lokale media vandaag.

Openbare omroep ABC bericht dat de vrouw, van zestig jaar oud, zondagnamiddag onwel werd in een bar in Queensland, de deelstaat in het noordoosten van het land. Ze had lamington gegeten, een rechthoekig stuk gebak met een laagje chocolade over en besproeid met kokosnoot, een Australische specialiteit. Een ziekenwagen moest ter plaatse komen en de vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis van kuststadje Herves Bay, waar ze overleed.

De vrouw nam deel aan een wedstrijd om zoveel mogelijk lamington en vleestaart te eten. Het Beach House Hotel organiseert die wedstrijd ieder jaar op Australia Day, de nationale feestdag van Australië. In een bericht op Facebook betuigen het personeel en de directie van de bar hun "diepste medeleven" met de vrienden en de familie van het slachtoffer. De politie onderzoekt nog de precieze oorzaak van het overlijden.

Volgens ABC is het niet de eerste keer dat een dergelijke wedstrijd fout afloopt. In 2012 overleed een man van 32 jaar in Florida door verstikking toen hij deelnam aan een wedstrijd kakkerlakken eten. Een 64-jarige Australiër stierf in 2013 in Townsville, ook in Queensland, bij een wedstrijd taart eten.