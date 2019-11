Vrouw sterft bijna aan allergische reactie na vrijpartij PVZ

09 november 2019

16u08

Bron: Independent 0 Bizar Een Amerikaanse vrouw uit Baltimore, Maryland, is bijna overleden aan een allergische reactie na een vrijpartij met haar man. De 46-jarige vrouw reageerde allergisch op de resten van antibiotica die in het sperma van haar echtgenoot zaten.

De vrouw uit het Amerikaanse Baltimore kreeg plots van duizeligheid, darmklachten, jeukende handen en voeten en hevige transpiratie. Aangekomen op de spoeddienst van het ziekenhuis dachten de dokters aanvankelijk dat de oorzaak lag bij haar lage bloeddruk. Ze gaven haar een infuus en dienden haar medicatie toe. Latere testen toonden aan dat het eigenlijk om een anafylactische shock ging.

Na een grondiger onderzoek vonden de dokters dat haar echtgenoot antibiotica nam voor een bacteriële infectie. De vrouw had al heel haar leven een allergie aan penicilline, aanwezig in antibiotica en was ermee in aanraking gekomen door het sperma van haar man.

Nadat haar bloeddruk onder controle was en haar klachten waren verbeterd, werd de vrouw uit het ziekenhuis ontslagen met een epipen. Ze werd aangeraden geen geslachtsgemeenschap te hebben met haar man tot minstens een week na zijn antibioticakuur.