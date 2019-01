Vrouw steelt 19 kinderwagens uit Disneyland met hulp van 16-jarige dochter kg

09 januari 2019

20u56

Bron: Le Parisien, Looopings 3 Bizar Een 52-jarige vrouw is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel nadat ze met de hulp van haar 16-jarige dochter een reeks kinderwagens tal uit Disneyland Parijs. Na in totaal negentien diefstallen, waarbij ze ook enkele tassen ontvreemde, werd ze gearresteerd. Dat meldt Le Parisien.

Het tweetal sloeg toe vanaf 28 november tot 4 januari, maar werd afgelopen zondag op heterdaad betrapt. Het is onduidelijk waarom de vrouw net kinderwagens stal. “Ik was in de war, ik begrijp mijn eigen gedachtegang niet”, zei de vrouw, zelf moeder van vijf kinderen, op de rechtbank.



Rijk is ze er niet van geworden: de gestolen kinderwagens staan nog altijd bij haar thuis. “Het doel was om ze te geven aan de mensen die ze nodig hebben”, klinkt het. De vrouw kreeg zes maanden celstraf met uitstel en mocht beschikken.

Bekijk ook: