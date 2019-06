Vrouw steekt vriend neer nadat hij haar tegenhoudt zo veel kleren in te pakken voor op reis: “Hij verdiende het” Florian Van Impe

11 juni 2019

15u47

Bron: Independent 0 Bizar Het Britse koppel zou op 29 december op vakantie vertrekken om het nieuwe jaar vrolijk in te zetten. Maar toen Bradbury zag hoe haar vriend spullen van haar uit de auto laadde, sloegen bij haar de stoppen door.

De politie snelde onmiddellijk naar het huis van het koppel in Middleton, bij Manchester, en trof haar vriend bloedend uit zijn linkerarm aan. Bradbury vertelde aan de agenten dat “hij het verdiende.” Ze had hem met een mes gestoken om hem tegen te houden, nadat hij wat van haar bezittingen terug in huis had gegooid. Haar vriend werd opgenomen in het ziekenhuis met een diepe steekwond aan de linker bicep.

De rechter vertelde haar: “Het was moeilijk om tot op de bodem uit te zoeken waarom u dit deed. U heeft wel een psychologische stoornis die ervoor zorgt dat u goederen verzamelt en u die op een “pathologische manier” wilt beschermen, dus daarom had u naar hem met een mes uitgehaald. Maar dat doet niets af aan uw schuld. Het mes kon in de borst zijn gegaan en dan was het een ander scenario geweest. Uw gedrag verdient een gevangenisstraf, maar niet met onmiddellijke ingang.”

Bradbury kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Haar vriend herstelde volledig en diende geen klacht in. Men denkt dat het paar, ondanks het incident, nog steeds samen is.