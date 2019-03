Vrouw steekt naakt snelweg over... om haar hond te redden JOLE

27 maart 2019

08u47

Bron: Storyful

Autobestuurders in Florida wisten niet wat ze zagen toen een naakte vrouw de snelweg overstak. Het incident dateert van vorige week vrijdag, maar de beelden gaan nu pas viraal.

De vrouw was op zoek naar haar hond die het bos inliep. Ook een man, die wel aangekleed was, volgde samen met een hond de vrouw. “Mensen houden van dieren, dus ik begrijp het wel. Ik weet alleen niet of mensen zich eerst moeten uitkleden voor ze hun hond proberen te redden”, zei de man die de video maakte. Volgens getuigen raakten de twee wel veilig terug tot bij hun wagen.