Vrouw stapt naar de rechter om stank barbecue buren

Een vrouw heeft haar buren in de Australische stad Perth voor de rechter gesleept na een uit de hand gelopen conflict over de stank van de barbecue in hun achtertuin. De vrouw, die zelf veganist is, klaagt over een constante rooklucht en de geur van verbrand vlees en vis in haar achtertuin, die ze naar eigen zeggen daardoor niet meer kan gebruiken.

Cilla Carden uit Perth is zo ontzet over de rook- en stankoverlast dat ze haar buren een proces heeft aangedaan over de vlees- en rookgeuren die van hun barbecue komen. De vrouw beweert dat ze niet meer van haar eigen tuin kan genieten aangezien de buren “opzettelijk” hun barbecue zo gepositioneerd hebben dat allerlei ongewenste geuren bij haar de tuin inwaaien. “Ze hebben die barbecue zo neergezet dat ik alleen maar vis en vlees kan ruiken. Ik kan niet naar buiten”, zegt de vrouw, die al sinds eind vorig jaar in de clinch ligt met haar buren, de familie Vu.

In de rechtbank heeft Carden tot nu toe twee keer bakzeil gehaald: in februari bij een regionaal tribunaal en in juli ook bij het hooggerechtshof, wegens een gebrek aan bewijs. Cardens advocaat erkent dat het een “extreme keuze” was om naar het hooggerechtshof te stappen, maar de vrouw liet zich daar niet door tegenhouden. De vrouw zegt in lokale media dat ze zeker weet dat haar buren de geuren “expres” in haar tuin laten waaien. Carden stoort zich ook aan sigarettenrook die uit de tuin omhoog kringelt en het geluid van kinderen die met basketballen in de achtertuin spelen. “Het is vreselijk kwellend en zo onrustig, ik kan er niet van slapen”, zegt ze.

“Onredelijke eisen”

De buurman heeft intussen al vanalles gedaan om de situatie te ontzenuwen. Zo heeft hij de barbecue verplaatst en zijn kinderen verboden om nog met basketballen te spelen in de achtertuin. De woede van Carden richt zich nu ook op de buur aan de andere kant naast de Vu’s. Die wilde enkel anoniem reageren in de lokale media. “De eisen van mevrouw Carden zijn onredelijk bevonden en gaan ten koste van de andere bewoners om op een acceptabele manier van hun eigendom te genieten”, klinkt het bij de tweede geviseerde buur.

Toch is het dispuut nog niet voorbij: ondanks haar dubbele nederlaag in de rechtbank, zweert Carden opnieuw naar de rechtbank te stappen, tegen het advies van haar advocaat in. “Bij burenruzies moet je altijd eerst proberen het conflict samen uit te praten", zegt hij in de lokale media. “Als je dat niet doet, ben je er zeker van dat er miserie van komt.”

Op sociale media wordt fel gereageerd op het verhaal. Meerdere mensen vinden dat Carden zelf maar moet verhuizen naar een verlaten gebied. “Ze is met al haar gevoeligheden duidelijk niet bestand tegen ‘suburbia’”, klinkt het meermaals. Anderen springen voor de vrouw in de bres. “Dat van die barbecuelucht gaat wat ver, maar iedereen moet in alle rust in zijn achtertuin kunnen zitten”, klinkt het.