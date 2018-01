Vrouw sleurt kerstboom naar de winkel en eist geld terug: "Hij is dood" ADN

11u35 0 Imgur Bizar In de Verenigde Staten gaan grootwarenhuizen ver in hun ‘niet tevreden, geld terug’-garantie. Heel ver zelfs. Vorige week nam een Amerikaanse in een filiaal van Costco de proef op de som. Ze zeulde zowaar haar dode kerstboom naar de winkel om haar geld terug te eisen.

Costco Wholesale Corporation is na Walmart de grootste groothandelketen in de wereld en garandeert voor bijna al zijn producten een volledige terugbetaling. "Dus ook voor kerstbomen, toch?", moet deze vrouw gedacht hebben, die op 4 januari ongegeneerd met haar kerstboom in de Costco in Santa Clarita, Californië, binnenkwam. Ze eiste een terugbetaling omdat de boom “dood was”.

Een getuige maakte een foto van het bizarre tafereel. “Ze kwam heel nonchalant binnen. Als ik het niet met mijn eigen ogen gezien had, zou ik niet geloven dat iemand zo weinig morele waarden heeft.” Wat het incident nog vreemder maakt, is dat de vrouw haar geld nog terugkreeg ook. “Ze kreeg een terugbetaling", aldus de getuige. "Maar niet bepaald met de glimlach."

