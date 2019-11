Vrouw rijdt rond in brommobiel met pony als passagier HR

26 november 2019

12u52

Bron: Police National 297 Bizar “In ons beroep kom je alles tegen”, zo meldt een woordvoerder van de Franse politie. Aanleiding is de opmerkelijke passagier van een vrouw die ze in de buurt van Marseille tegenhielden voor een controle. De jonge vrouw reed rond met een pony op haar achterbank.

De Franse politie haalde bij een controle op de weg tussen La Ciotat en Marseille een brommobiel naar de kant. Die bleek over wat extra pk te beschikken, want naast de bestuurder zat een pony. De jonge vrouw die aan het stuur zat, beweerde dat ze de pony gebruikt als therapie bij invalide kinderen. Maar omdat ze nog geen rijbewijs heeft, vervoert ze het dier in een brommobiel - waarvoor geen rijbewijs nodig is. Ze had haar brommobiel zodanig ingericht dat het dier netjes achterin paste.

Geen boete

De politieagenten gingen het verhaal van de vrouw na en dat bleek te kloppen, meldt Le Parisien. Ze kon ook aantonen dat ze een rijopleiding volgde. De agenten besloten de vrouw niet te verbaliseren, waardoor ze haar weg kon verderzetten.