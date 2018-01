Vrouw rijdt onder invloed naar haar proces over dronken rijden sam

Een Amerikaanse vrouw die zich voor de rechter moest verantwoorden voor dronken rijden, kwam onder invloed aan in de rechtbank. De rechter in Paw Paw, in Michigan, liet Yvonne Havice tijdens het proces blazen. De vrouw had 1 promille alcohol in haar bloed, iets boven de limiet van 0,8. Havice zei aanvankelijk dat haar zoon haar een lift had gegeven, maar gaf uiteindelijk ook toe zelf naar de rechtbank te zijn gereden. Ze werd veroordeeld tot 90 dagen cel. Het is nog niet duidelijk of ze ook wordt vervolgd voor de nieuwe overtreding.