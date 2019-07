Vrouw probeert Audi A3 af te rekenen met thuis geprinte euro's Erik Kouwenhoven

Bron: AD.nl 24 Bizar Een 20-jarige vrouw heeft eerder deze maand in Duitsland geprobeerd om bij een dealer een Audi A3 af te rekenen met nepbankbiljetten die ze thuis had uitgeprint. En het waren niet eens goed gelukte nepbriefjes.

Werknemers van de autodealer in Kaiserslautern stonden verbaasd te kijken toen de vrouw met overduidelijk gekopieerde biljetten van 100 euro op de proppen kwam om een tweedehands Audi uit 2013 te betalen. Het was een flinke stapel, ter ‘waarde’ van 15.000 euro. De dealer schakelde de politie in, waarna de dame werd gearresteerd, zo meldt de Osnabrücker Zeitung.

“Ik vroeg haar nog of ze Monopoly wilde spelen”, vertelde de verkoper van de auto aan de nieuwssite. Hij hield de jongedame vast tot de gealarmeerde politie arriveerde. Of de vrouw alleen heeft gehandeld, is nog onduidelijk. “We hebben al veel meegemaakt”, zei de verkoper. “Maar zoiets vreemds hadden we nog nooit gezien.”



Volgens de lokale officier van justitie vond de politie in haar appartement in het plaatsje Pirmasens nog meer vervalste tabletten met een ‘waarde’ van 13.000 euro. Het ging om kopieën van bankbiljetten van 50 en 100 euro, die duidelijk waren gemaakt met een commerciële inkjetprinter.



