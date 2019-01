Vrouw pocht op datingapp over doodgeschoten hert, maar krijgt deksel op de neus: ze bleek te chatten met een boswachter kg

Je weet nooit zeker tegen wie je het hebt op internet: dat heeft een vrouw uit de Amerikaanse staat Oklahoma aan den lijve mogen ondervinden. Tijdens een gesprek in een datingapp schepte ze al flirtend op over een hert dat ze had neergeschoten – iets dat in de staat op dat moment verboden was. Een dag later mocht ze al een flinke boete betalen. Haar gesprekspartner bleek een 'game warden' te zijn.

In december kreeg de 24-jarige Cannon Harrison een berichtje van een vrouw op datingapp Bumble. Harrison is boswachter in Oklahoma: tot zijn takenpakket behoort onder andere het opsporen en bestraffen van stropers. En dus was zijn verbazing groot toen de vrouw meteen begon op te scheppen over een “oude kanjer van een hert” dat ze recent had neergeschoten.



“Eerlijk, ik dacht eerst dat het iemand was die me in de maling wou nemen, omdat ze wisten wie ik was”, vertelde hij aan The Washington Post. “Het leek te mooi om waar te zijn.” En daarom besloot hij het spelletje even mee te spelen.

Spotlighting

“Hell yeah, heb je ‘em met een boog geschoten?” vroeg hij de vrouw. In december was het immers nog toegelaten om op herten te jagen met pijl en boog. Het seizoen om ze neer te schieten met een geweer was echter al achter de rug.



Wanneer de vrouw de vraag ontweek, probeerde hij het op een andere manier. Hij vroeg of ze misschien aan “spotlighting” deed, een techniek waarbij jagers een fel licht in de ogen van het dier schijnen, waardoor veel dieren verstijven. De praktijk is illegaal. Desondanks antwoordde de vrouw bevestigend.



Daarna legde ze uit dat ze het hert op haar eigen ranch doodschoot en deelde ze op zijn vraag zelfs nog wat foto’s van haar ‘jachttrofee’. Op één van de beelden is te zien hoe ze hurkt achter het hert, terwijl ze zijn hoofd aan het gewei omhoog houdt. Een andere foto toont het afgesneden hoofd van het dier in de laadbak van haar wagen.

Boete

Hoe de conversatie daarna is verdergegaan, is niet duidelijk. Wel is zeker dat ze vrij snel op haar fout werd gewezen. De boswachter kon de identiteit van de vrouw namelijk makkelijk achterhalen via sociale media. De volgende dag werd ze thuis geconfronteerd met enkele van zijn collega’s. Volgens Amerikaanse media krijgt ze geen celstraf, maar moest ze wel een flinke boete van 2.400 dollar (iets meer dan 2.000 euro) betalen.

