Vrouw onthult groot geheim aan haar 'zoon': "Ik heb je 26 jaar geleden ontvoerd"

20 januari 2018

09u17

In China is een vrouw naar de politie gestapt met een opmerkelijk verhaal. De 48-jarige He Xiaoping bekende dat ze 26 jaar geleden een jongetje heeft ontvoerd en dat ze hem sedertdien heeft opgevoed als was hij haar bloedeigen zoon.

Xiaoping had zelf twee kinderen, maar die stierven op erg jonge leeftijd. De vrouw ging te rade bij de ouderen in haar dorp. Die kwamen met een erg dubieuze oplossing op de proppen: een kind ontvoeren bij een ander gezin.

Oppas

Met een valse identiteitskaart trok Xiaoping naar de stad Chongqing. Zij zocht en vond een job als kinderoppas. Na drie dagen al ging zij aan de haal met het eenjarige jongetje van het gezin. De vrouw nam het kind mee naar haar dorp Nanchong en noemde hem Liu Jinxin naar haar tweede zoon.

Liu Jinxin is nu 27 jaar. Al die tijd heeft niemand hem blijkbaar gemist. Zijn natuurlijke ouders hebben hem nooit gezocht. Nadat Xiaoping in 1995 toch bevalt van een dochter, heeft ze eraan gedacht om haar 'zoon' terug te brengen naar zijn familie. Maar omdat ze vreesde dat ze in de gevangenis zou belanden, heeft ze Liu Jinxin gewoon voort opgevoed als haar eigen zoon.

TV-reportage

Waarom is ze nu dan toch naar de politie gestapt met haar verhaal? "Ik besef dat ik iets heel ergs heb gedaan. Dat werd duidelijk nadat ik op televisie een reportage zag van een vrouw die al vijftig jaar op zoek is naar haar verdwenen zoon. Dit heeft me zo aangegrepen dat ik de politie op de hoogte heb gebracht".

Niet vermist

De speurders hebben nu de informatie ingevoerd in een databank van vermiste personen. Dit heeft tot dusver gaan match opgeleverd. Vreemd genoeg werd in 1992 ook geen enkel jongetje als vermist opgegeven in Chongqing.

Toch wil de vrouw de biologische ouders van haar 'zoon' opsporen, ook als ze hierdoor in de gevangenis zou belanden. In China staat er een celstraf van vijf jaar op ontvoering. De verjaringstermijn bedraagt evenwel vijf jaar. Bovendien heeft Liu Jinxin al te kennen gegeven dat het hem niet kan schelen wij zijn echte ouders zijn.