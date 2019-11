Vrouw ontdekt dat haar man vreemdgaat door foto bij recensie van restaurant in krant jv

29 november 2019

12u55

Bron: New York Post 1 Bizar Tom Sietsema, restaurantrecensent voor de Washington Post, is ongewild betrokken geraakt bij een geval van overspel. Dat beweerde woensdag toch een vrouw op de wekelijkse chatsessie van lezers met Sietsema.

“Wel Tom, bij je laatste recensie staat een foto van mijn man die aan het dineren is met een vrouw die ik niet ben”, schreef de vrouw in kwestie. “Geconfronteerd met dit fotografisch bewijs gaf hij zijn affaire toe. Ik dacht dat je het leuk zou vinden om jouw aandeel in dit drama te vernemen. Tijdens deze Thanksgiving ben ik jou dankbaar om dit bedrog bloot te leggen!”

Sietsema was verbouwereerd. “Please, please, please, zeg me dat dit een grap is”, antwoordde hij. Hij postte het bizarre voorval daarna op Twitter, met een waarschuwing: “Vreemdgangers, opgepast!”

So, this popped up on my live online food chat today. Cheaters, take heed! pic.twitter.com/1LzQ6qS7Kb Tom Sietsema(@ tomsietsema) link