Vrouw ongedeerd na crash, maar nog groter gevaar komt eraan sam

24 september 2018

17u18

Bron: KameraOne, KXII News 0 Bizar De dashcam van agent Brandon Blair filmde hoe hij mogelijk het leven van een vrouw redde in het Texaanse Anna. Dat gebeurde op 7 september, toen Meghan Herrera met haar auto van de natte weg tegen een boom was geschoven.

Toen Blair de vrouw stond te helpen, verloor ook de bestuurder van een pick-up de controle over het stuur. Terwijl de wagen in de richting Herrera gleed, trok Blair de vrouw bliksemsnel weg van de plaats waar meteen daarna een grote klap zou volgen.

"Aanvankelijk was ik bang omdat ik niet wist hoe snel het voertuig ging, en ik niet wist of we ons op tijd uit de voeten zouden kunnen maken", vertelt Blair aan Amerikaanse media. Maar het lukte, en Blair wordt geprezen voor zijn snelle ingrijpen. "Wat hij die dag deed was geweldig", vertelt collega Seth McDaniel. "Zonder hem zou die dame er vandaag waarschijnlijk niet meer zijn."

