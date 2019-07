Vrouw neemt wraak met vriends kredietkaart: 5.000 dollar fooi voor dienster mvdb

03 juli 2019

11u54

Een Amerikaanse heeft uit wraak haar vriendje opgezadeld met een gigantische, onvoorziene kost. Geruzie op hun vakantie in Florida leidde ertoe dat Serina Wolfe (24) ging ontbijten en afrekende met zijn kredietkaart. Ze betaalde de rekening van 55,37 dollar, samen met een kolossale fooi voor de dienster: liefst 5.000 dollar (ongeveer 4.430 euro).

Wolfe en haar vriend Michael Crane kregen tijdens hun verlof in de badplaats Clearwater Beach ruzie over een vliegticket. De man verklaarde aan de agenten dat hij niet wou betalen voor een vervroegde terugvlucht naar New York. Waarom Wolfe vroeger dan voorzien wou terugkeren naar haar woonplaats Buffalo is niet bekend. Crane contacteerde zelf zijn bank Capital One en vroeg om zijn kredietkaart tijdelijk te blokkeren. Iets wat van korte duur moet zijn geweest. Feit is dat Wolfe met zijn kaart donderdagochtend probleemloos kon afrekenen in het Clear Sky Beachside Café.

Vijftien procent

In de VS en Canada is fooien geven aan het personeel anders geregeld dan bij ons. Bediening is niet inbegrepen in de prijs. Je moet als klant zelf een bedrag aan fooi aan de rekening toevoegen. Gangbaar is vijftien procent van het subtotaal, het bedrag voor belasting. Voor obers (m/v) in Noord-Amerika zijn fooien absoluut nodig en vaak hun enige bron van inkomsten. Overvriendelijke bediening is dus daar niet vreemd aan.

Wolfe gaf dus niet de gebruikelijke vijftien procent, maar betaalde prompt een buitensporige fooi van 5.000 dollar. Hoe de vrouw in het bezit kwam van de kaart, is nog niet duidelijk. In het politierapport dat op de website TheSmokingGun staat, wordt het niet vermeld.

Crane rook pas onraad toen hij de uitgavenstaat van zijn kredietkaart onder ogen kreeg. Zijn vriendin ontkende eerst nog. Hij nam opnieuw contact op met zijn bank en bestempelde de transactie als frauduleus. De directie van het Clear Sky Beachside Café verklaarde dat ze het geld al aan de dienster hadden overgemaakt. Het signaal voor Crane om de politie erbij te halen, wat leidde tot de arrestatie van zijn vriendin Wolfe.

De jonge vrouw liet tijdens haar politieverhoor de bewuste kredietkaart zien waarmee ze had afgerekend. Wolfe zit sinds maandag in de gevangenis. Indien ze een borgtocht van 1.000 dollar kan betalen, mag ze de cel verlaten. De rechter stelde ook een contactverbod met Crane in.

De vrouw is overigens niet aan haar proefstuk toe. Twee jaar geleden pikte Wolfe in Buffalo de portemonnee van een man waar ze op café mee aan de praat was geraakt. Ze stopte 500 dollar in haar ondergoed en dumpte de geldbeugel in een vuilnisbak. Of ze hier een celstraf voor kreeg, is niet geweten.