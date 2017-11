Vrouw neemt varken mee op vliegtuig voor 'emotionele steun'. Het loopt niet goed af Tine Kintaert

08u49

Bron: ABC News 6 Twitter Bizar Luchtvaartmaatschappijen hebben strenge regels als het op dieren aankomt. Normaal gezien mogen enkel honden en katten meevliegen in de cabine als ze klein zijn en in een dierentas zitten. Gaat het om een groot exemplaar of een ander beest? Dan vliegen die onherroepelijk het laadruim in. Tenzij het om een assistentiedier gaat natuurlijk.

Assistentiedieren, zoals blindegeleidehonden, mogen meestal gratis en zonder beperkingen op gewicht en grootte meevliegen met hun baasje. In Amerika zie je ook steeds vaker dieren opduiken die de angst van hun eigenaar onder controle houden en/of voor emotionele steun zorgen. En zo kreeg een vrouw deze week toestemming om haar varken mee te nemen op een vlucht van US Airways.

A US passenger was asked to get off a plane after her emotional support pig became disruptive https://t.co/ryLILf0cIe pic.twitter.com/dcf4Y9vldN delcrookes(@ hairydel) link

Jonathan Skolnik, een professor aan de University of Massachusetts, zat ook op de bewuste vlucht en deed zijn verhaal aan ABC News. "Ik dacht eerst dat het een grote plunjezak was, maar we merkten algauw dat het om een dier ging. Het was een varken aan een leiband, en we konden het allemaal ruiken." De vrouw bleek naast Jonathan te zitten. "Ze bond het dier aan de armleuning naast me en begon haar spullen op te bergen, maar het varken liep heen en weer. Ik was in paniek, omdat ik geen zin had om uren op een vliegtuig te zitten met een zwijn."

Het beest, een dikke 35 kilo zwaar, zorgde voor zoveel ophef dat het personeel zich genoodzaakt zag om de vrouw en haar varken uit het vliegtuig te zetten. Volgens de maatschappij ging het om een 'emotional support animal', maar moesten ze toch vertrekken omdat het niet veilig was dat het dier niet kon stilzitten.

Daniel de eend, die recent meevloog met zijn baasje van Charlotte naar Asheville, gedroeg zich volgens getuigen wél voorbeeldig.

Here is Daniel The Emotional Support Duck in all his red-shoed glory. pic.twitter.com/rBkK0QnBKr Mark Essig(@ mark_essig) link

Here is a 3-second video of Daniel the emotional support duck. His human says, 'and wagging? That's happy.' pic.twitter.com/WElW9d827o — Mark Essig (@mark_essig) 17 oktober 2016