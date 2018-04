Vrouw moet 28.000 euro parkeergeld betalen LB

02 april 2018

12u20

Bron: ANP 0 Bizar De eigenares van een blauwe Volvo die in maart 2009 in het centrum van Palma de Mallorca in een parkeergarage is gezet, moet nog 28.000 euro parkeergeld afrekenen. Dit heeft een Spaanse rechter bevestigd na jarenlange procedures over de in de steek gelaten auto, meldt de krant El País.

De Volvo is vorige week met behulp van een kraan uit de parkeergarage verwijderd. De verhuurder van de parkeerruimte stapte al in 2012 naar de rechter toen de auto er jaren geparkeerd stond. Als het parkeerticket toen in de betaalautomaat was gestopt, was het verschuldigde parkeergeld al ver over de 20.000 euro geweest.

De verhuurder kreeg gelijk, maar de automobiliste liet niets van zich horen. Ze vertraagde bovendien procedures waarmee de verhuurder de rekening hoopte te vereffenen. Dat is overigens nog niet gebeurd, maar de auto is eindelijk weg en is geen eigendom meer van de vrouw die hem daar negen jaar geleden parkeerde.