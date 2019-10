Vrouw met obsessie voor ‘rood’ wil bizarre levensstijl na haar dood verderzetten HR

Zorica Rebernik (67), een vrouw uit Bosnië, is geobsedeerd door de kleur 'rood'. Dat leidt tot een opmerkelijke levensstijl, die ze ook in het hiernamaals wil verderzetten.

Zorica, een gepensioneerde lerares met roodgeverfd haar, woont samen met haar man Zoran in een rood huis in Tuzla, in het noordoosten van Bosnië en Herzegovina. Daar zitten ze op rode zetels, ze eten uit rode borden aan een rode tafel waar rode bloemen op staan en ze drinken uit rode tassen. Ook de zetels zijn rood, net als de koelkast en de lakens op hun bed.



“Toen ik 18 of 19 jaar was, voelde ik plots een sterke drang om mij in de rood te kleden”, vertelt de vrouw. “Sindsdien draag ik altijd rood en alle decoratie in mijn huis moet rood zijn.”

Lokale beroemdheid

De vrouw zegt de kleur te associëren met kracht en macht. Haar bizarre obsessie heeft van Zorica een lokale beroemdheid gemaakt in Tuzla. “Iedereen kent mij hier en biedt me voortdurend rode cadeautjes aan.” Iets wat niet rood is, zou ze nooit aannemen, zelfs al zou het enorm kostbaar zijn.

Ook als ze naar een begrafenis gaat, draagt ze rood. Het enige probleem volgens de vrouw is dat haar man het nooit opmerkt wanneer ze nieuwe kleren heeft. “Ik zie het verschil niet”, zegt hij.

Omdat Zorica haar ‘rode’ levensstijl ook in het hiernamaals wil verderzetten, heeft de vrouw nu al, voor zichzelf en voor haar man, een graf laten maken in rode steen. Er hangen ook al foto’s op, in rode kadertjes.