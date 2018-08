Vrouw met hoogtevrees durft brug niet over en schakelt auto in achteruit HR

31 augustus 2018

15u55

Bron: Spiegel Online 2 Bizar Een Nederlandse bestuurster schrok in Hamburg zo hard van de hoogte van de Köhlbrandbrücke, dat ze remde en haar wagen in achteruit schakelde. Gelukkig stootte ze snel op een wagen van de Duitse politie. Een agent nam het stuur over en reed naar de overkant.

De Köhlbrandbrücke is een brug van meer dan 50 meter hoog, en met een lengte van 3.620 meter ook een van de langste bruggen van Duitsland. Ze loopt boven het havengebied van de stad Hamburg. De agenten stopten de vrouw aan de voet van de brug. Ze verklaarde in het Engels dat ze last had van duizeligheid en daarom de brug niet durfde oversteken. Haar meereizende dochter was nog te jong om het stuur over te nemen.

Opdat beide dames hun reis zouden kunnen verderzetten, kroop een van de agenten dan maar zelf achter het stuur. Hij reed de wagen naar de andere kant van de brug. Daarbij zat de bestuurster volgens de agenten "verstijfd van angst en lijkbleek" op de achterbank. Eens ze de rivier Elbe overgestoken waren, bedankte ze de agenten uitvoerig, en zetten de dames hun reis naar Nederland verder.