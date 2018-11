Vrouw loopt jarenlang ‘zwanger’ rond, maar blijkt enorme cyste met gewicht van 7 baby's te dragen IB

Ondanks talloze negatieve zwangerschapstesten, was de 28-jarige Keely Favell uit Wales er maandenlang van overtuigd dat er toch een kindje in haar groeide. Hoe kon het anders dat haar buik steeds verder opzwol? Na verschillende onderzoeken bleek er iets heel anders aan de hand te zijn: in plaats van een baby groeide er een enorme cyste in haar buik, die op het laatst 26 kilo zwaar was – het gewicht van maar liefst zeven baby's.

Keely Favell begon in 2014 voor het eerst een beetje bij te komen. Dat was niet gek, volgens de vrouw uit Swansea in Wales. “Ik was altijd al een beetje mollig en in de loop der jaren kreeg ik steeds meer een buikje. Ik dacht dat ik gewoon wat aangekomen was, maar op een gegeven moment zag het er echt uit alsof ik zwanger was.”

De vrouw werd ook steeds vaker gevraagd wanneer ze uitgerekend was, terwijl zwangerschapstesten steeds een negatief resultaat gaven. Het duurde een tijdje voor Keely besefte dat er iets mis kon zijn. “Het ging zo geleidelijk dat ik niet in de gaten had dat er iets fout was, ik dacht dat ik gewoon wat zwaarder werd. Ik ben al tien jaar samen met mijn partner Jamie en we vroegen ons wel een paar keer af of ik zwanger was geworden, maar de tests waren altijd negatief”, vertelt de vrouw in de Britse media.

Gênant

“Het werd zelfs gênant om aan mensen uit te leggen dat ik níet zwanger was. Uiteindelijk deed ik net alsof ik wel op het punt stond een kind te baren om iedereen het ongemakkelijke moment te sparen”, zegt Keely, die wel begrijpt waarom ze steeds dergelijke opmerkingen kreeg. “Ik zág er ook uit als een vrouw die negen maanden ver was!”

Zelfs Keely’s huisarts geloofde dat de vrouw een kind in zich droeg en stuurde haar in januari vorig jaar naar het ziekenhuis voor een echo. De vrouw werd op een bed gelegd en met haar partner naast zich, keek ze vol verwachting naar het beeldscherm, waar haar kindje op te zien zou zijn. Maar terwijl de radioloog maar over haar buik bleef schuiven met het apparaat, bleef het scherm leeg. “Ik zag hoe ze -geschrokken- haar ogen steeds wijder opensperde. Haar blik sprak boekdelen: er was iets verkeerd en toen ze zei dat ze assistentie ging halen, raakte ik in paniek”, herinnert Keely zich. “Jamie probeerde me te kalmeren, maar ik voelde me verlamd van angst.”

Enorme cyste

De vrouw kreeg een spoed CT-scan, waarop uiteindelijk te zien was dat ze een enorme cyste in haar buik droeg die omgeven werd door lichaamsvocht. “De dokter vertelde me dat ik helemaal niet te dik was, maar eigenlijk zelfs vrij mager. Het was helemaal geen vet wat ik meedroeg op mijn buik.”

In maart vorig jaar werd de uit de kluiten gewassen cyste, die vanuit de eierstokken van de vrouw gegroeid was, uiteindelijk weggehaald. “Tegen die tijd kon ik niet meer goed lopen vanwege het gewicht en kon ik ook niet meer goed ademhalen. Ik zal nooit de blik van de arts die me onderzocht vergeten. Hij zei dat ik een grote massa in mijn eierstokken had zitten en dat de enige optie een operatie was. Hij kon niet zeggen wat het was of hoe groot het was.”

‘Mr. Whippy’

Na de operatie bleek het te gaan om een massa van maar liefst 26 kilo – het gewicht van een kind van een jaar of zeven, of het gewicht van zeven ‘normale’ pasgeboren baby’s. “Ze legden me uit hoe groot de cyste was en lieten me foto’s zien. Ik kon niet geloven dat ik zo lang heb rondgelopen met dat medisch mysterie in mijn buik. Het zag eruit als een enorme bol slagroom, dus heb ik de cyste ‘Mr. Whippy’ genoemd.

Behalve een sterk verhaal, een paar ‘zwangerschapsstrepen’ en een litteken, heeft Keely gelukkig niets overgehouden aan de cyste en de operatie om de massa te verwijderen. “Ik kan gelukkig nog steeds kinderen krijgen. Pas toen ik weer een normaal lichaam had, besefte ik hoe moeilijk simpele dingen zoals autorijden of traplopen waren geworden. Het verliezen van mijn ‘buik’ heeft me mijn leven teruggegeven. Ik kan mijn chirurg niet genoeg bedanken daarvoor!”