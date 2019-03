Vrouw krijgt baby, maar bevalt maand later plots nog van tweeling kg

28 maart 2019

08u51

Bron: BBC, AFP 0 Bizar Een vrouw in Bangladesh heeft de schok van haar leven gekregen toen ze beviel van een gezonde tweeling, amper 26 dagen nadat haar eerste kind geboren werd. De 20-jarige Arif Sultana heeft blijkbaar een dubbele baarmoeder, iets waar zij noch de dokters weet van hadden.

Vorige maand beviel Sultana van haar eerste kind, een jongen, in een ziekenhuis in het Khulna-district in Bangladesh. De jongen stelde het goed, en de vrouw mocht snel weer naar huis. Maar afgelopen vrijdag lag ze opnieuw in het ziekenhuis, dit keer met hevige buikpijn.



Wanneer de dokters een echografie uitvoerden, bleek dat de vrouw tegen alle verwachtingen in nog zwanger was van een tweeling. “We waren heel geschokt en verrast. Ik had nog nooit zoiets gezien”, vertelt gynaecoloog Sheila Poddar tegen BBC. Zij voerde daarna de spoedkeizersnede uit waarmee de baby’s ter wereld kwamen. Zo kreeg Sultana en haar man er plots nog een jongetje en een meisje bij.

Dubbele baarmoeder

Sultana bleek een dubbele baarmoeder te hebben, elk met een eigen eileider en eierstok. Bij de bevruchting werden er drie eicellen bevrucht: één in de ene baarmoeder en twee in de andere. Dat zou meteen zijn opgevallen indien de vrouw tijdens haar zwangerschap een echografie had ondergaan, maar volgens dokter Poddar is dat nooit gebeurd omdat het koppel “heel arm” is.

Gezond

Zowel de moeder als de baby’s zijn kerngezond. De vrouw liet weten dat ze dolgelukkig is met haar nieuwe kroost, maar maakt zich wel zorgen over hoe ze de eindjes aan mekaar moeten knopen, nu het gezin onverwacht groot is uitgedraaid. Haar man verdient minder dan 62 euro per maand, meldt AFP.



De kersverse vader blijft alvast optimistisch. “Het was een mirakel van Allah dat al mijn kinderen gezond zijn. Ik zal mijn best doen om ze gelukkig te maken.”