Vrouw klaagt man aan... omdat hij haar borsten vastnam tijdens de daad TK

16u53

Bron: Metro.co.uk 15 Facebook Philip Queree Bizar Toen Philip Queree in bed belandde met zijn date, was dat vermoedelijk een leuke ervaring. Of toch tot ze hem de dag erna aangaf bij de politie. De reden? Hij had haar borsten vastgegrepen tijdens de seks, wat de vrouw 'niet normaal' vond.

Queree (37) had de vrouw in kwestie op Tinder leren kennen. Ze waren al eens eerder samen uitgeweest, en op de tweede date stemde de dame in met seks. Achteraf trok ze naar de politie en meldde in haar aangifte dat de man haar borsten had vastgegrepen 'met buitensporige kracht' en zonder toestemming aan haar haren had getrokken. "Ik vind het niet normaal dat mijn borsten vastgegrepen worden", klonk het later in de rechtszaal.

Het kwam Philip duur te staan. De geneeskundestudent zag zijn carrière in rook opgaan en werd vijf jaar lang op een lijst met zedendelinquenten gezet. Gelukkig vond de rechter nu in beroep dat de dame in kwestie overdreven had en werd zijn straf herroepen. Volgens zijn advocaat had de dame nooit gezegd dat hij haar borsten niet mocht aanraken, enkel dat hij wat minder bruut moest zijn. "Normale mensen zouden er nooit van uitgaan dat je iemands borsten niet mag vastgrijpen tijdens de seks. Het is een normale handeling, niets speciaals."

Volgens de openbare aanklager had de dame Philip op voorhand verboden om haar borsten aan te raken, maar daar gelooft de advocaat niets van. "Ik kan me niet voorstellen dat ze dat voor zo'n stevige vrijpartij gezegd heeft. Als hij wat zachter was geweest, had ze hem nooit aangeklaagd. Dat is gewoon je gezond verstand gebruiken." De rechter ging mee in die redenering en hief de veroordeling van Philip op. Die zal ongetwijfeld wel nog eens goed nadenken voor hij weer op Tinderdate gaat.