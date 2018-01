Vrouw heeft vliegtuig voor zichzelf na boekingsfout IB

01u30

Bron: Reddit, newshub.co.nz 0 rv De vrouw had het vliegtuig helemaal voor zichzelf. Bizar Toen de vlucht van een Amerikaanse vrouw gecanceld werd, kregen alle passagiers een nieuwe vlucht aangeboden. De wijziging werd echter nooit doorgegeven aan de vrouw, die daarop een heel vliegtuig voor zichzelf had.

“Ik besefte dat er iets mis was, toen ik de enige persoon was die 45 minuten voor vertrek bij de gate aan het wachten was”, zegt de vrouw, die als shadybaby22 haar verhaal deelde op Reddit. “Iemand van de grondcrew kwam naar me toe en vroeg of dit de vlucht was waar ik voor aan het wachten was. Toen ik bevestigend antwoordde, zei hij dat hij ‘wist dat dit zou gebeuren’”.

Updates

Uiteindelijk bleek dat de originele vlucht die de vrouw geboekt had gecanceld was. Iedereen zou op een andere vlucht, die zo'n acht uur later gepland was, mee mogen. Toen de vrouw dit hoorde, verliet ze de luchthaven. Enige tijd later kwam er echter opnieuw een wijziging: de passagiers konden toch nog op een vroegere vlucht mee. De vrouw werd niet meer van die update op de hoogte gebracht.

Toen ze uren later terugkeerde voor de omgeboekte vlucht, bleek ze dus de enige passagier te zijn. De vlucht was eigenlijk bedoeld om crew naar een andere luchthaven te vliegen, waardoor er geen enkele andere passagier aanwezig was, behalve zijzelf en een stewardess, met wie ze angstvallig probeerde om geen oogcontact te maken tijdens de veiligheidsdemonstratie.

Gelukkig betrof het een korte binnenlandse vlucht.