Vrouw geeft pittige barmeid tik op het achterwerk, haar reactie laat aan duidelijkheid niets te wensen over Sven Van Malderen

16 augustus 2018

23u19

Bron: RealRadio 0 Bizar Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, deze barmeid uit New Orleans. Ze was whisky in het keelgat van een man aan het gieten toen ze plots een tik op haar achterwerk voelde. Razend draaide ze zich om, niet veel later trakteerde ze de jongedame in kwestie op twee stevige meppen in het gezicht. Daarna ging ze weer vrolijk verder met haar 'act', let vooral op het knallende einde.

Het opmerkelijke tafereel deed zich voor in Spirits on Bourbon, een bar met een stevige reputatie. "Een bezoek is niet compleet zonder een shotje op de kappersstoel van Edward", staat er op de website te lezen.

Een verwijzing is dat naar de vorige eigenaar Edward DeBoire, die met veel zwier de haren van zijn klanten onder handen nam. Op 33-jarige leeftijd kwam hij echter in tragische omstandigheden om het leven. "Maar zijn geest waart nog rond in de bar."

Het filmpje zelf werd op Twitter gezet door de kerel die op de stoel zat. Daar is het inmiddels al bijna tien miljoen keer bekeken. "Ik wilde enkel maar een shotje fireball", laat hij laconiek weten.

"Als een man dat zou doen, vliegt hij in de cel. Ze komt er nog goedkoop vanaf", klinkt het in de reacties. Of nog: "Ze heeft gelijk, mannen lappen ons dat al vaak genoeg. Als de dames dit ook al gaan beginnen doen, is het einde zoek."