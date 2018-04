Vrouw geeft per ongeluk gigantische fooi in restaurant mvdb

30 april 2018

20u55

Bron: Blick - 20Min.ch 0 Bizar Een vrouw heeft op 16 maart per abuis een restaurant een gigantische fooi van duizenden Zwitserse francs gegeven. Olesya Shemyakova die met haar kredietkaart afrekende, kwam daar pas na een maand achter. Ze heeft het bedrag nog niet terug.

23,70 Zwitserse francs of omgerekend 19,80 euro: dat was de rekening die de 37-jarige vrouw en haar zoon moesten betalen na koffie en cake in een restaurant in de Duitstalige gemeente Dietikon. De zaak is onderdeel van New-Point, een vier filialen tellende keten met vooral Zwitserse en Turkse specialiteiten op de menukaart. Ze haalde haar kredietkaart boven, maar tikte pincode 7686 in als het verschuldigde bedrag. Er was enige verwarring omdat de vrouw de Duitse taal niet machtig is. Tot overmaat van ramp moest ze haar transactie overdoen omdat het apparaat eerst dienst weigerde. Gevolg: Een bedrag van 7.662.30 francs aan drinkgeld of zo'n 6.400 euro. Shemyakova kwam daar pas achter toen ze de maandafrekening van haar kredietkaart ontving.

Panische telefoontjes naar de kredietkaartaanbieder en de politie bleven zonder gevolg. Ook New-Point bleef onbereikbaar. De vrouw die in de Franse stad Mulhouse woonachtig is en momenteel zonder job zit, klopte aan bij de Zwitserse krant Blick. Ook de krantenjournalisten kregen nul op het rekest. Een cameraploeg van Blick maakte dan maar een video waarin de vrouw haar verhaal doet voor het filiaal. Die ging aardig viraal, waarop Cengiz Gökduman, de broer van New Point-oprichter Erdogan Gökduman, zich genoodzaakt voelde om te reageren. Hij verklaarde aan de nieuwssite 20min.ch dat Shemyakova snel haar geld terugkrijgt. In Zwitserland is de fooi inbegrepen in de prijs. Het filiaal in kwestie is een franchise. Op zondag was het bedrag nog niet overgeschreven. De vrouw hoopt dat de zaak snel wordt afgehandeld. Haar pincode heeft ze overigens inmiddels veranderd.