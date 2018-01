Vrouw gaat kapster te lijf na knipbeurt mvdb

23 januari 2018

08u32

Bron: ClickOrlando.com 1 Bizar Een 48-jarige vrouw is de Amerikaanse stad Clermont (Florida) haar kapster te lijf gegaan omdat ze niet te tevreden was over haar pasgeknipt kapsel.

Venita Willis ging voor haar knipbeurt naar een kapperszaak die gelegen is in een filiaal van de warenhuisketen JCPenney. De vrouw was niet tevreden over het resultaat en kreeg ter compensatie een korting aan de kassa voorgeschoteld. Willis weigerde en eiste de baas te spreken. Dat gebeurde, maar het leidde niet tot een oplossing.

De toon van de discussie verhardde. Willis begon de kapster uit te schelden en duwde de vrouw tegen de grond. De aangevallen vrouw belandde op de rug en bezeerde zich. De klante zou haar ook een vuistslag op haar borstkas hebben gegeven.

In haar verhoor verklaarde de vrouw dat de kapster "onsympathiek" overkwam, en haar stond uit te lachen. De vrouw moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden wegens mishandeling.