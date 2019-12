Vrouw dood teruggevonden op graf van echtgenoot HR

16 december 2019

15u20

Bron: AFP, BFMTV 28 Bizar Een man die zaterdag bloemen wilde gaan leggen op het graf van zijn vrouw, heeft een akelige ontdekking gedaan. Op het kerkhof zag hij op een ander graf het naakte lijk van een vrouw liggen. De vrouw (90) bleek op de grafzerk van haar overleden echtgenoot te liggen.

De lugubere ontdekking vond zaterdag plaats in het Franse dorpje Estramiac, een gemeente met 132 inwoners op enkele tientallen kilometers van Toulouse. De getuige verwittigde omstreeks 18 uur de politie. “De vrouw lag op haar rug, haar borsten ontbloot en pyama-broek op haar knieën”, meldt de politie volgens persagentschap AFP.

De exacte doodsoorzaak is nog niet duidelijk, maar de vrouw zou bepaalde letsels hebben die kunnen wijzen op geweld vooraleer ze overleed. Ze zou enkele breuken hebben en een lichte hoofdwonde. Het slachtoffer bleek een vrouw uit een gemeente in de buurt die was neergelegd op het graf van haar echtgenoot.

Zoon aangehouden

De zoon van de vrouw, die nog bij haar woonde, werd zondag voorlopig aangehouden op verdenking van moord. De onderzoekers hopen dat de autopsie meer duidelijkheid zal brengen over hoe de vrouw om het leen kwam. Haar zoon beweert dat hij haar dood heeft aangetroffen, en niet wist wat hij met haar moest aanvangen. Daarom zou hij haar naar het kerkhof gebracht hebben.