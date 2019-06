Vrouw dient klacht in wegens nachtlawaai: koeien loeien te luid kg

06 juni 2019

23u46

Bron: La Meuse 0 Bizar Een vrouw uit het Luikse Hamoir heeft begin deze week klacht ingediend bij de lokale politie wegens nachtlawaai. Ze stoorde zich niet aan wilde feestjes of rumoerige buren: wel aan een stel luidruchtige koeien.

De vrouw zou naast een weide wonen waarop de runderen verblijven. Ze stapte naar de politie omdat de dieren volgens haar te veel lawaai maken. Een primeur in het kleine dorpje, volgens burgemeester Patrick Lecerf. “In 26 jaar burgemeesterschap heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. De wereld verandert”, schreef hij op Facebook.



Volgens de burgemeester zou het niet gaan om een nieuwe inwoonster, zo vertelt hij aan La Meuse. Bovendien staan de koeien al verschillende jaren in dezelfde wei en hebben de andere buren nog nooit geklaagd over hun geloei. “De mensen worden gek. Ze dienen klacht in voor eender wat”, klinkt het.

Kerkklokken

Het is misschien wel de eerste keer dat koeien beschuldigd worden van nachtlawaai, maar andere dieren bleven niet buiten schot. In Hamoir werden al verschillende klachten ingediend omdat de hanen er te luid zouden kraaien. Inwoners van deelgemeente Filot kloegen dan weer dat de kerkklokken te vroeg luidden.