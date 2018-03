Vrouw die aan geheugenverlies lijdt, huilt elke dag als ze eraan wordt herinnerd dat ze gescheiden is LB

13 maart 2018

12u55

Bron: CEN, Daily Mail 4 Bizar De 29-jarige Russische Veronika lijdt aan geheugenverlies. De problemen met haar kortetermijngeheugen zijn het gevolg van de ziekte porfyrie. Ze herinnert zich niet dat haar man haar vorig jaar in november heeft verlaten. Elke dag, als ze merkt dat hij na zijn werk niet naar huis komt, moet ze er aan herinnerd worden dat ze gescheiden is. Wat haar dan telkens danig verdrietig maakt dat ze in huilen uitbarst.

De twee trouwden voordat Veronika, uit de Russische stad Kazan, ziek werd. De twee scheidden eind vorig jaar. Dat hij de scheiding aanvroeg, daar herinnert Veronika zich niets van. Elke dag denkt ze dat hij gaan werken is. Als ze dan merkt dat hij 's avonds niet thuiskomt, moet haar moeder er haar aan herinneren dat ze gescheiden is. In een lokaal nieuwsbericht is te zien hoe de vrouw dan telkens begint te huilen. "Ik vind dit zo erg voor haar dat ik wel zelf zou kunnen huilen", zo reageert een lezer. En een andere: "Misschien moeten ze haar zeggen dat zij het was die hem heeft verlaten".

Hoop

Door haar ziekte kan Veronika ook niet meer stappen. Een operatie bedoeld om de symptomen van haar ziekte te verlichten, mislukte enkele jaren geleden. Gelukkig wordt Veronika geholpen door haar moeder, die hoopt dat haar dochter op een dag terug zal kunnen stappen en opnieuw zal gaan samenwonen met haar ex-man.

Rode bloedcellen

Porfyrie is een groep stoornissen waarbij het lichaam niet in staat is om organische verbindingen (porfyrines) te zuiveren die worden gebruikt om de werking van de rode bloedcellen te bevorderen. Die porfyrines zijn essentieel, maar wanneer de niveaus te hoog zijn, interfereren ze met de normale werking van het zenuwstelsel en de huid.

Symptomen van acute porfyrie zijn pijn in de buik, benen, spieren, hallucinaties, desoriëntatie, ademhalingsproblemen, toevallen en hartkloppingen.