Vrouw denkt dat ze speelgoedmes krijgt in spookhuis. Ze steekt vriend neer, maar het blijkt echt HR

10 oktober 2018

14u32

Bron: Fox17, The Tennessean 0 Bizar Een vrouw die met vrienden in de VS een Halloween-spookhuis bezocht, kreeg daar plots een mes van een geschminkte man. Een medewerker van de attractie, dacht ze. Toen hij vroeg of ze haar vriend wilde neersteken, speelde ze het spel mee. Maar het mes bleek echt. "Pure horror. Het bloed spoot uit zijn arm."

Het politieonderzoek naar de steekpartij van vrijdagavond in het spookhuis 'Nashville Nightmare' in Tennessee loopt nog. Vier vrienden werden er plots benaderd door een onbekende. Die overhandigde een van hen een mes en vroeg om haar vriend neer te steken. "Pas toen ze het mes terugtrok, besefte ze dat er echt bloed op het mes zat", staat in het politieverslag. "Er zat een gat in het shirt van het slachtoffer en het bloed spoot eruit."

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en verzorgd. De vier vrienden waren er allemaal van overtuigd dat het een grap was, en dachten dat de onbekende een medewerker van 'Nashville Nightmare' was. De vrouw die stak, wordt niet vervolgd. Volgens Fox17 vermoedt ook het spookhuis dat het mes effectief overhandigd werd door een van hun medewerkers. De betrokken persoon zou intussen aan de deur gezet zijn.