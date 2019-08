Vrouw dacht dat ze vocht in haar oor had, maar de waarheid bleek veel enger kv

24 augustus 2019

02u12

Bron: Fox4KC, CNN 0 Bizar Een vrouw uit Kansas City in de Amerikaanse staat Missouri werd dinsdagochtend wakker met krakende en ruisende geluiden in haar oor. Zorgen maakte Susie Torres zich niet, ze dacht immers dat het ging om wat vocht, een nevenwerking van een injectie tegen allergie. Voor de zekerheid besloot ze toch maar om na haar werk naar de dokter te gaan. Daar werd duidelijk dat de oorzaak van het geruis iets minder onschuldig was.

Het was een medisch assistente die als eerste een kijkje nam in Torres’ oor. De vrouw liep meteen naar buiten om haar collega’s te gaan halen. Enkele minuten later stonden twee verpleegsters, drie studenten geneeskunde en een arts in het kleine onderzoekskamertje om haar het enge nieuws te brengen: er zat een spin in haar gehoorgang.

Torres bleef aanvankelijk rustig, maar “toen ik de instrumenten zag die ze in mijn oor gingen stoppen, begon ik te panikeren”, geeft ze toe. De dokter probeerde de spin eerst uit te spoelen met water, maar helaas zonder succes. Na enkele pogingen slaagde de arts er uiteindelijk in om de spin in haar geheel uit het oor te halen: het bleek om een giftige vioolspin te gaan. Beten van deze spinnen kunnen leiden tot spierpijn, misselijkheid, ademhalingsproblemen en zelfs afsterving van het weefsel rondom de wonde.

Susie Torres slaapt voortaan met oordopjes, vertelt ze, uit angst dat haar gehoorgang nog eens een ongewenste nachtelijke bezoeker krijgt. “Ik had nooit gedacht dat ze in mijn oor zouden kunnen kruipen”, vertelt ze. “Wie had dat gedacht.”