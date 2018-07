Vrouw bijt stuk uit neus van vriendin en slikt het vervolgens door Arne Adriaenssens

Bron: ABC 0 Bizar In Texas beet de dronken Jessica Collins (41) woensdag een stuk uit de neus van haar vriendin Tatiana (28). Ze deed dat nadat het meisje weigerde haar sigaretten en alcohol aan de vrouw af te geven. Als klap op de vuurpijl slikte Collins het stuk mensenvlees ook nog door.

De ruzie ontstond toen het duo na een nachtje stappen aankwam in Collins’ woning. De beschonken vrouw stond erop dat haar vriendin haar sigaretten en alcohol aan haar gaf. Toen ze dat weigerde viel Collins aan.

“Ik had geen tijd om me te verzetten”, zei de aangeslagen Tatiana tegen ABC News. “Ik denk dat ik probeerde terug te vechten, maar dat lukte niet. Het enige dat ik me nog herinner is de smaak van bloed in mijn mond.”

In de ambulance belde Tatiana meteen naar haar echtgenoot. “Ik riep: ‘Ik heb geen neus. Ik ben 28 jaar oud en ik heb geen neus meer’.”

Crowdfunding

Aangezien de vrouw geen ziekteverzekering heeft, kijkt ze aan tegen een leven zonder neus. Omdat Collins het uitgebeten stuk inslikte, is plastische chirurgie nog de enige optie. Het kostenplaatje daarvan bedraagt echter 12.000 dollar (meer dan 10.000 euro) en dat kan de vrouw niet betalen.

Ook wachten op de schadevergoeding is geen optie. Als de operatie niet binnen de 2 weken wordt uitgevoerd, slinkt de kans op een succesvolle ingreep zienderogen weg.

Een vriendin van Tatiana zette daarom een crowdfundingsactie op. Ze hoopt zo het nodige geld bij elkaar te sprokkelen om de operatie mee te kunnen betalen. Om de actie kracht bij te zetten, postte ze er ook een foto van de verminkte neus bij. Let op, de beelden kunnen choquerend zijn.