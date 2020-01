Vrouw bevrijd nadat ze klem zat in kledingcontainer HR

08 januari 2020

17u04

Bron: ABC7, KGO-TV 0 BIzar In de Verenigde Staten is een vrouw bevrijd uit een kledingcontainer. Het slachtoffer vertelde aan de politie dat ze drie dagen opgesloten zat. Iemand zou haar erin geduwd hebben.

De vrouw (38) werd maandagochtend ontdekt in een kledingcontainer in de stad Paterson (New Jersey). Een voorbijganger had haar horen roepen en verwittigde de hulpdiensten, die haar konden bevrijden. Volgens het slachtoffer zat ze al sinds vrijdagavond opgesloten. Ze beweert dat ze haar benen niet meer kon bewegen, en er niet in slaagde om er op eigen kracht uit te kruipen.

De vrouw werd door de hulpdiensten naar een ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen. Lokale media schrijven dat de politie twijfelt aan haar verhaal. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat ze vastzat in een kledingcontainer.