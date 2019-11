Vrouw bevalt om 5.30 uur ‘s ochtends op dansvloer in discotheek HR

12 november 2019

16u50

Bron: La Dépeche, Le Dauphiné Libéré 3 Bizar In de Franse stad Toulouse is een 19-jarige vrouw maandagochtend bevallen op de dansvloer van een discotheek. Omstreeks 5.30 uur, net toen de club ging sluiten. Zowel met de moeder als met haar zoontje is alles in orde. De jongen krijgt levenslang gratis toegang in de club.

“Er was niet veel volk meer”, zegt de uitbaatster van de O’Club in Toulouse. “We gingen net sluiten. Plots kwam iemand van het personeel me halen. Het was dringend. Ik zag meteen dat de vrouw op het punt stond te bevallen. We moesten snel handelen. We belden naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Zij vertelden ons wat we moesten doen.”

Toen de hulpdiensten arriveerden, was de jonge vrouw al bevallen van een zoontje. “Gelukkig bleef het personeel kalm en raakte niemand in paniek. Plots was die baby daar. We hebben allemaal gehuild.”



Met de kersverse mama en haar baby zou alles in orde zijn. Toch bizar dat een zwangere vrouw om 5.30 uur nog in een discotheek rondhangt. “Een vriendin overhaalde haar om hier naartoe te komen. Ze wilde haar opvrolijken omdat ze problemen had.”

De vrouw dronk geen alcohol zou de hele avond gezeten hebben. Mogelijk had ze niet door dat ze al in arbeid was. De O’Club besloot om de kleine, van zodra hij oud genoeg is om binnen te mogen, levenslang gratis toegang te geven tot de discotheek.

Meer over Toulouse

human interest